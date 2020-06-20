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Söke Belediyesi üç yeni sokak açtı

AYDIN HABERLERİ  | 20.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

Söke’nin alt sanayi bölgesinde imar planları içinde yer alan ve bölgeye büyük rahatlık sağlayacak sokaklar açıldı.

Söke’nin alt sanayi bölgesinde imar planları içinde yer alan ve bölgeye büyük rahatlık sağlayacak sokaklar açıldı. Söke Belediyesi şantiye ekiplerince farklı noktalarda eş zamanlı yol yapım çalışmaları devam ederken; planlama dahilinde eski yol kaplamaları kaldırılarak yeni parke taşı yolları ve yeni kaldırımları ile buluşan sokaklarda yol çilesi sona eriyor.
Söke Belediyesi yol yenileme çalışmalarının yanında Söke’ye yeni yollar da kazandırıyor. Alt sanayi bölgesinde yıllardır yapımı beklenen üç sokak açıldı. Birlik ve Uğraş Sokak 10, Olgu Sokak ise 15 metre genişliğe sahip olarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Bölgede bulunan işletmelerin uzun süredir beklediği ve kendilerine kolaylık sağlayacak yeni yollarda Söke Belediyesi ekipleri dolgu ve üst malzeme çalışmalarını sürdürürken; alt sanayi bölgesinde mevcut yol kenarlarının temizlik ve tamirat işlemleri de yapılıyor.
Söke’de ihtiyaç duyulan ve planlarda olan yeni yolların açılmasına önem verdiklerini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Alt sanayi bölgesinde açtığımız bu üç yeni sokak, ulaşım ağına kazandırıldı. Diğer taraftan programımız dahilinde yol yenileme çalışmalarımız Söke merkez ve çevre mahallelerde söz verdiğimiz gibi hızla devam ediyor” dedi.

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