YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke Belediyesi yeni araçlarıyla hizmet gücünü arttırıyor

Söke Belediyesi yeni araçlarıyla hizmet gücünü arttırıyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Söke Belediyesi araç parkına çeşitli birimlerde kullanılmak üzere dört araç daha kazandırdı.Başkan Tuncel beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Belediye Şantiye alanına giderek yeni araçları inceledi.

Söke Belediyesi araç parkına çeşitli birimlerde kullanılmak üzere dört araç daha kazandırdı.
Başkan Tuncel beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Belediye Şantiye alanına giderek yeni araçları inceledi. Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilaçlama birimi tarafından kullanılmak üzere bir araç, AKOS biriminde kullanılmak üzere bir araç, Zabıta Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere bir araç, Fen İşleri Müdürlüğü’nün şantiye de kullanılmak üzere bir adet araç satın alınarak belediye bünyesine kazandırılmış oldu.
2019 yılı içerisinde hizmete giren 3 yeni aracını belediye bünyesine katan Başkan Tuncel geçtiğimiz şubat ayı içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne konteyner yıkama ve dezenfekte aracını Söke sokaklarında hizmete sokmuştu. Geçtiğimiz yıllarda kiralama yöntemi ile yapılan hizmetlerin bundan böyle belediyenin kendi araç filosu ile yapılacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Aydın Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:27
Öğle
13:25
İkindi
16:39
Akşam
19:13
Yatsı
20:28

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Bilgin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Başkan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

’Barbakuş’ oyununa ilgi yoğun oldu

’Barbakuş’ oyununa ilgi yoğun oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.