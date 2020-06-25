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Söke Belediyesi YKS öncesi tüm okulları ilaçladı

AYDIN HABERLERİ  | 25.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Söke Belediyesi, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Söke Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla sınavın yapılacağı okullarda geniş çaplı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Söke Belediyesi, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.
Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Söke Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla sınavın yapılacağı okullarda geniş çaplı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okulların bahçelerinde, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince ise okulların iç kısımlarında ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması yapıldı. Geçtiğimiz hafta LGS öncesi yapılan dezenfekte çalışması bu kez YKS öncesinde yapılırken, Söke Belediyesi’nin uzman ekipleri, tüm okulları giriş kapısından başlayarak binalarda temasın olabileceği tüm yüzeyleri ilaçladı.
Korona virüs (Kovid-19) salgın mücadelesinin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Geçtiğimiz hafta LGS’nin yapılacağı sınav merkezlerini ilaçlamıştık. Şimdi de ÖSYM’den gelen listeye göre ilçemizdeki YKS sınavı yapılacak tüm sınav merkezlerinde ekiplerimiz tarafından ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması yapıldı. Adaylar ve velilerinin içleri rahat olsun” dedi.

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