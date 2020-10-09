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Söke Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 135 milyon TL

AYDIN HABERLERİ  | 09.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Söke Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu yapılırken, toplantıda Söke Belediyesinin 2021 mali yılı tahmini gider bütçesi 135 milyon, gelir bütçesi ise 135 milyon TL olarak belirlendi.Gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri Süleyman Yörük, Şabettin Kara, Faik Polat, Neslihan Koyuncuoğlu, İsmail Öz mazeretleri nedeniyle katılmadı.İlk oturumda plan bütçe komisyonuna havale edilen 2021 mali yılı gelir gider bütçesi ile ilgili maddelerin ağırlıklı olarak yer aldığı meclis toplantısında, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Söke Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 135 milyon TL

Söke Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu yapılırken, toplantıda Söke Belediyesinin 2021 mali yılı tahmini gider bütçesi 135 milyon, gelir bütçesi ise 135 milyon TL olarak belirlendi.
Gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri Süleyman Yörük, Şabettin Kara, Faik Polat, Neslihan Koyuncuoğlu, İsmail Öz mazeretleri nedeniyle katılmadı.
İlk oturumda plan bütçe komisyonuna havale edilen 2021 mali yılı gelir gider bütçesi ile ilgili maddelerin ağırlıklı olarak yer aldığı meclis toplantısında, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Yapılan görüşmelerde 2021 yılı performans programı ve bütçe kararnamesi oy birliği ile kabul edildi. Söke Belediye Meclisi, Söke Belediyesi’nin 2021 mali yılı gider tahmini bütçesi 135 milyon TL, 2021 mali yılı gelir tahmini bütçesi ise 135 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.
2021 yılı Vergi, Resim ve Harçlar tarifeleri ile ücretler tarifesi, kira ve işgaliye ilgili tarifelerde ortalama yüzde 10 oranında artış yapıldığı belirtildi.
Ayrıca meclis gündeminde yer alan “Kapalı Semt Pazarları ve Organik Pazarların Oluşturulması” faaliyetleri kapsamında Çeltikçi Mahallesi’nde bulunan ilgili parselin kamulaştırılması, Sazlı Mahallesi’nde imar planında yol alanı ile Konak Mahallesi’nde bulunan Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı ile tescilli evin Belediye Hizmet Alanı (İdari ve Sosyal Tesis) olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması konuları da görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

Söke Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 135 milyon TL

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Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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