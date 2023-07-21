YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke Belediyesi’nin mücadelesi sonuç veriyor

Söke Belediyesi’nin mücadelesi sonuç veriyor

21.07.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söke Belediyesi’nin yıl boyu sürdürdüğü haşere ve sinek mücadelesi, sıcak yaz günlerinde devam ediyor.

Söke Belediyesi’nin mücadelesi sonuç veriyor

Vatandaşların sivrisineksiz rahat bir yaz geçirmesi ve çevre sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen gece ilaçlamaları yakın zamanda 4 adet yeni araç takviyesi ile arttırılmıştı. Toplam 12 araçla, vatandaşlardan gelen şikayet noktaları öncelikli olmak üzere tüm kentin cadde ve sokakları ile yeşil alanlarda ilaçlamalar yapılıyor.
Diğer taraftan yıl boyu devam eden larva mücadelesi de sürdürülüyor. Haşere ve sinek üreme noktası olabilecek durgun sular, kuyu, logar, bodrum ve derelerde ilaçlama aralıksız yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandıYemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı
Tokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntülerTokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntüler
Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira olduToroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira oldu
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 23 Temmuz Pazar

İmsak
04:17
Sabah
05:57
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:33
Yatsı
22:06

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Pazar

Ece eczanesi
Soke
Korkmaz eczanesi
Germencik
Güneş eczanesi
Efeler
Sağlik eczanesi
Kocarli
Yedieylül eczanesi
Kusadasi
Maden eczanesi
Sultanhisar
Başak eczanesi
Yenipazar
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.