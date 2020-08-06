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Söke Garı’nın 150 yıllık kantarı 5 yıl sonra geri geldi

AYDIN HABERLERİ  | 06.08.2020 09:46 | Son Güncelleme

1800’lü yılların sonunda yapımına başlanılan ve Türkiye’nin ilk demiryolu hattı olma özelliği taşıyan Söke-İzmir demiryolu hattının en batı ucunda bulunan Söke Tren Garı; 2015 yılında yerinden sökülen tarihi kantarına yeniden kavuştu.18 Mart 2015 tarihinde yaklaşık 150 yıl sonra yerinden sökülen İngiliz şirket tarafından yapılan kantar; beş yıl aradan sonra yeniden yerine monte edildi.Tarihi kantar, Söke Tren Garında başlatılan yenileme çalışmaları nedeniyle, beş yıl önce sökülerek İzmir Selçuk Çamlık Tren Müzesine götürülmüştü.

Söke Garı’nın 150 yıllık kantarı 5 yıl sonra geri geldi

1800’lü yılların sonunda yapımına başlanılan ve Türkiye’nin ilk demiryolu hattı olma özelliği taşıyan Söke-İzmir demiryolu hattının en batı ucunda bulunan Söke Tren Garı; 2015 yılında yerinden sökülen tarihi kantarına yeniden kavuştu.
18 Mart 2015 tarihinde yaklaşık 150 yıl sonra yerinden sökülen İngiliz şirket tarafından yapılan kantar; beş yıl aradan sonra yeniden yerine monte edildi.
Tarihi kantar, Söke Tren Garında başlatılan yenileme çalışmaları nedeniyle, beş yıl önce sökülerek İzmir Selçuk Çamlık Tren Müzesine götürülmüştü.

Söke Garı’nın 150 yıllık kantarı 5 yıl sonra geri geldi

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