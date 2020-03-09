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Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni adresine taşındı

AYDIN HABERLERİ  | 09.03.2020 15:56 | Son Güncelleme

Söke’de 1990 yılından bu yana Söke Öğretmen Evi ile aynı binayı paylaşan Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşındı.Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenikent Mahallesi Kuşadası Yolunda bulunan eski yurt binasının zemin ve birinci katında hizmet verecek.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni adresine taşındı

Söke’de 1990 yılından bu yana Söke Öğretmen Evi ile aynı binayı paylaşan Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşındı.
Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenikent Mahallesi Kuşadası Yolunda bulunan eski yurt binasının zemin ve birinci katında hizmet verecek. Binanın iki, üç ve dördüncü katlarında Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bulunuyor.
Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; “9 Mart 2020 pazartesi itibariyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Yenikent Mah. Açelya Sok. No 5 adresindeki binanın zemin ve 1. Katına, BİLSEM de 2.,3., 4. Kata taşıması yapılmıştır. Yeni binamızda hizmet vereceğiz. Sökemize hayırlı olsun” denildi.

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Kusadasi
Arpaz Eczanesi
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