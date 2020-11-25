YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Sarıçay Barajı İnşaatını gezdi

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Sarıçay Barajı İnşaatını gezdi

AYDIN HABERLERİ  | 25.11.2020 16:42 | Son Güncelleme

Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, yapımı devam eden Sarıçay Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, yapımı devam eden Sarıçay Barajı’nda incelemelerde bulundu. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden baraj yapımı çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Kaymakam Zeybek’e İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan da eşlik etti.
Sarıçay Barajı’nın bölge için çok önemli bir proje ve yatırım olduğunu belirten Kaymakam Soner Zeybek, “Söke ve Kuşadası olmak üzere Aydın’ın ilçelerine içme suyu sağlayacak olan Sarıçay Barajı’nın şantiyesini gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldık. Burada önemli olan hizmetin gerçekleştirilmesidir. Hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
07:53
Öğle
13:01
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Doruk Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Barış Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.