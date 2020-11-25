Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Sarıçay Barajı İnşaatını gezdi

Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, yapımı devam eden Sarıçay Barajı’nda incelemelerde bulundu. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden baraj yapımı çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Kaymakam Zeybek’e İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan da eşlik etti.

Sarıçay Barajı’nın bölge için çok önemli bir proje ve yatırım olduğunu belirten Kaymakam Soner Zeybek, “Söke ve Kuşadası olmak üzere Aydın’ın ilçelerine içme suyu sağlayacak olan Sarıçay Barajı’nın şantiyesini gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldık. Burada önemli olan hizmetin gerçekleştirilmesidir. Hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

