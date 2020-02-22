Söke Kent Konseyi’nden Tanışma ve Dayanışma Toplantısı

Söke Kent Konseyi tanışma ve dayanışma toplantısı yapıldı. Söke Belediyesi sosyal tesisleri Lima restaurantta gerçekleşen kahvaltılı toplantıya Söke Kent Konseyi’nin bileşeni sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kent konseyi gönüllüleri katıldı.

Kent Konseyi dayanışma ve kaynaşma toplantısına Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Arif Ceylan’ın da katıldı.

Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant yaptığı konuşmasında Eylül ayında gerçekleştirdikleri genel kurul sonrasında belirledikleri yürütme kurulu seçimleri sonrasında meclisler ve çalışma komisyonlarının seçim sürecini tamamladıklarını söyledi.

Geçen süreçte yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Güler Nalbant; “Ket Konseyi olarak planlana birçok çalışmamız hayata geçmeyi bekliyor. Daha yapacak çok fazla işimiz ve yürüyecek çok uzun yolumuz var. Bizler kent konseyi olarak gönüllü çalışan kocaman bir aileyiz. Bu ailenin bir parçası olmak benim için büyük bir sorumluluk ve onurdur. Kent Konseyi üyelerimize yaptıkları ve yapacakları tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum. Her şey Söke için” diye konuştu.



