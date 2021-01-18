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Söke Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası’ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği

18.01.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Söke Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası’ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği

Söke Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tablet bilgisayar bağışladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden toplam 110 adet tablet bilgisayar gelirken; Söke Ticaret Odası tarafından 50 adet, Söke Ticaret Bordası tarafından 45 adet tablet bilgisayar temini ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne toplam 205 adet tablet bilgisayar teslim edildi.“Söke Borsa’dan 100 adet tablet bilgisayar”Özellikle içinde bulunulan pandemi döneminde yaygınlaşan uzaktan eğitimde ihtiyaç duyulan bilgisayar ihtiyacını karşılamak üzere TOBB bu yıl eğitime katkının tablet bilgisayar dağıtımı şeklinde yapılmasını planladı.

Söke Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tablet bilgisayar bağışladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden toplam 110 adet tablet bilgisayar gelirken; Söke Ticaret Odası tarafından 50 adet, Söke Ticaret Bordası tarafından 45 adet tablet bilgisayar temini ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne toplam 205 adet tablet bilgisayar teslim edildi.
“Söke Borsa’dan 100 adet tablet bilgisayar”
Özellikle içinde bulunulan pandemi döneminde yaygınlaşan uzaktan eğitimde ihtiyaç duyulan bilgisayar ihtiyacını karşılamak üzere TOBB bu yıl eğitime katkının tablet bilgisayar dağıtımı şeklinde yapılmasını planladı. Bu kapsamda TOBB’nden 55 adet, Borsa tarafından 45 adet olmak üzere toplamda 100 adet tablet öğrencilere ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Teslim töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel bulundu.
“Söke Ticaret Odası’ndan 105 adet tablet bilgisayar”
Söke Ticaret Odası ise TOBB’nden gelen 55 adet tablet bilgisayar bağışına 45 adet daha temin ederek katkı sağladı. Toplam 105 adet tablet bilgisayar Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı’ya teslim edildi.
Her iki kurum yöneticileri öğrencilerin tablet bilgisayarlarını iyi günlerde kullanmalarını temenni etti.

Söke Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası’ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği

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