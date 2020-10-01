YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke Yenikent Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor

Söke Yenikent Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 01.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

Söke Yenikent Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ile Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ve şantiye ekipleri aynı anda çalışma yapıyor.Söke Yenikent Deresi ve çevre düzenleme projesi kapsamında 43 ve 103.

Söke Yenikent Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ile Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ve şantiye ekipleri aynı anda çalışma yapıyor.
Söke Yenikent Deresi ve çevre düzenleme projesi kapsamında 43 ve 103. sokağın yenilenmesi ile başlayan ardından Yenikent deresi çevresinin düzenlemesini de içine alan projede yeni görünüm göze çarpıyor. Derenin diğer yakasında bulunan 45. Sokak’ta da yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapılıyor. Aydınlatması, yürüyüş yolu, yol düzenlemesi ile büyük beğeni toplayan fakülteler yolu olarak bilinen 43. Sokak’ta peyzaj çalışması Söke Belediyesi ekiplerince yapılırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince de aynı alanda çimlendirme çalışması başlatıldı. Yenikent Deresi’nin 43. Sokak yakasındaki alanı tesviye edilip, sulama ve elektrik altyapısının tamamlanmasının ardından bitkilendirme çalışması da tamamlandı. Bu alanın da çimlendirme çalışması hafta sonuna kadar tamamlanacak. Derenin diğer yakasında ise yol yapım çalışmasının yanında yeni düzenleme ile aydınlatma arttırılacak ve bu alanda da bitkilendirme çimlendirme yapılacak.
“Başkan Tuncel yakından takip ediyor”
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Yenikent Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Birim amirlerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Tuncel, çalışmaların tamamlanmasının ardından alanın Söke’nin en güzel noktalarından biri haline geleceğini söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan çalışmaların Yenikent Mahallesi’nde geniş ve atıl alanı rekreasyon alanına dönüştüreceğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Yenikent fakültelerin ve üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olduğu bir mahalle. Başta Yenikent sakinleri, öğrencilerimiz olmak üzere tüm Söke Halkının rahat edeceği, dinlenebileceği yaşam alanı oluşturuyoruz. Çalışmalarımız planladığımız gibi gidiyor. Yenikent Deresi ve çevresi Sökemize yakışır hale geliyor” dedi.
Mahalle Muhtarı Mehmet Dikici, Başkan Tuncel’e yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı

Aydın Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
13:03
İkindi
16:23
Akşam
18:59
Yatsı
20:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Aysen Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Karacasu’da kısıtlamalar kaldırıldı, pazarcı esnafı sevindi
Karacasu’da kısıtlamalar kaldırıldı, pazarcı esnafı sevindi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.