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Söke’de 100 metrelik bayrakla binlerce kişi cumhuriyet için yürüdü

30.10.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında Söke’de gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne binlerce Sökeli katıldı.

Söke’de 100 metrelik bayrakla binlerce kişi cumhuriyet için yürüdü

100 metrelik bayrak, meşaleler ile gerçekleşen yürüyüş son yılların gerçekleşen en kalabalık katılımlı yürüyüşü oldu. Yürüyüşün ardından Sökeliler Cumhuriyet Meydanı’nda Dj. Burak Aydın’ın canlı performansı ile doyasıya eğlendi.

Meşaleler ve Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte siyasi parti temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, kurum müdürlerinden belediye meclis üyelerine, öğrencilerden esnafa, çiftçilerden ev hanımlarına kadar her kesimden vatandaş marşlar söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe katılamayan vatandaşlar da balkonlardan bayrak sallayarak marşlara eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüş, İstasyon Caddesi ve Aydın Caddesi’nden devam etti ve tekrardan Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Yürüyüş sonrası Söke Belediyesi’nin 100. yıl kutlamaları kapsamında Dj Burak Aydın sahne aldı. Canlı performansı ile Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan kalabalığı coşturan Dj. Burak Aydın, Sökeliler’e unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı yaşattı.

Gecede konuşan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “Söke’de 2 gündür bu tarihi kalabalığı görmekten çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz, çok gururluyum. Cumhuriyeti illa ki eğlenerek kutlamak zorunda değiliz. İlla ki yürüyüş yapmak zorunda değiliz. Yalnızken de Cumhuriyeti kutlayabiliriz. Cumhuriyetimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bugün Orta Doğu’da birçok devlet emperyalizm tarafından işgal ediliyor. Neden, çünkü bizim gibi bir yönetim sistemine sahip değiller. Üzerlerine bombalar yağıyor. Diğer milletlerden medet umuyorlar. İşte biz bugün hep birlikteysek bunu Cumhuriyete ve tabi ki laiklik ilkesine borçluyuz. Laiklik olmadan Cumhuriyet olmaz. Toplumun tüm kesimlerini, bütün farklı düşünceleri bir arada tutan laiklik ilkesidir. Sevgili hemşerilerim bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle huzurlarınızda Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum" dedi.

Söke Belediye Başkanı Arıkan konuşmasının devamında alanı dolduran Sökelilerle hep bir ağızdan andımızı okudu.

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