YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye ceza

Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye ceza

AYDIN HABERLERİ  | 27.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, 22 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan saat 24.00’de sona erdi.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, 22 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan saat 24.00’de sona erdi. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması boyunda uyulması gereken kurallar ile istisnai uygulamalar açıklanmış ve bu kurallara uyulması istenmişti.
Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandı. Dört günü kapsayan süreç içerisinde Söke’de kurallara uymayan 46 kişiye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında toplam 40 şahsa, 114 bin 968 TL ceza; jandarma sorumluluk sahasında ise 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi. Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara uygulanan toplam para cezası 133 bin 868 TL gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Aydın Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:10
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:02
Yatsı
21:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Cinalı Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.