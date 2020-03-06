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Söke’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

AYDIN HABERLERİ  | 06.03.2020 09:32 | Son Güncelleme

Söke’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik yapıldı.Söke Belediyesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, davetliler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.Türk ve dünya tarihine isimlerini başarı ile yazdırmış pek çok kadının öğrenciler tarafından canlandırıldığı etkinliğin ana teması toplumumuzda çalışan kadınların yaşadığı zorluklar ve aynı zamanda kadın hakları oldu.Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katılımcılara toplumda çalışan çocuklu kadınların yaşadıkları zorlukları konu alan etkileyici bir drama sergiledi.

Söke’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Söke’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik yapıldı.
Söke Belediyesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, davetliler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Türk ve dünya tarihine isimlerini başarı ile yazdırmış pek çok kadının öğrenciler tarafından canlandırıldığı etkinliğin ana teması toplumumuzda çalışan kadınların yaşadığı zorluklar ve aynı zamanda kadın hakları oldu.
Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katılımcılara toplumda çalışan çocuklu kadınların yaşadıkları zorlukları konu alan etkileyici bir drama sergiledi. Ünlü şairlerin şiirlerinin de seslendirildiği program, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neval Genç’e çiçek verilmesinin ardından son buldu.

Söke’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

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Doğa Eczanesi
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Tülay Eczanesi
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Güneş Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Başkan Eczanesi
Nazilli
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