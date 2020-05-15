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Söke'de belediye başkan vekilinin verdiği ruhsatlar iptal edilecek

AYDIN HABERLERİ  | 15.05.2020 20:40 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Levent Tuncel: - "Ersin Solmaz'ın imza attığı bütün ruhsatların iptal edilmesiyle ilgili yapı kontrol birimine gerekli yazıyı yazdık. İlgili müdürleri de görevden aldık"

Aydın'ın Söke İlçe Belediye Başkanı Levent Tuncel, Meclis Üyesi Ersin Solmaz'ın başkan vekilliği görevi sırasında imza attığı ruhsatların iptali için gerekli yazıları yazdığını, konuyu kendisine iletmeyen ilgili müdürlerin görevden alındığını bildirdi.

Tuncel, yaptığı açıklamada, kendisinin 6 Kasım 2019'da Ankara'ya gitmesi dolayısıyla görevi devrettiği Belediye Meclis Üyesi Ersin Solmaz'ın, görev yaptığı gün, belediye başkan vekili sıfatıyla yakınlarına ait inşaatların ruhsatlarına imza attığı yönünde mail aldığını belirtti.

Konuya ilişkin yaptığı araştırmada olayın doğru olduğunu öğrendiğini aktaran Tuncel, Solmaz'ın görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini, ruhsat işlemine ilişkin kendisini bilgilendirmeyen iki müdürün de görevden alındığını kaydetti.

Solmaz'ın yaptığı işlemleri etik bulmadığını vurgulayan Tuncel, şu görüşlerini paylaştı:

"İnşaatlar, babasının şirketine aitmiş. Bu kişiyi kasıtlı bırakmışım gibi şeyler paylaşılıyor. Ben bütün meclis üyelerini sırayla belediye başkanlarını vekil olarak bırakıyorum. Neredeyse birçok meclis üyemiz başkan vekilliği yaptı. Bir günlük vekilliği sırasında işlem yapmış. Şu anda imza attığı bütün ruhsatların iptal edilmesiyle ilgili yapı kontrol birimine gerekli yazıyı yazdık. Bu arkadaş hata yaptı. Bu hatanın bize bildirilmesi lazımdı ama bize bildirilmedi. Dolayısıyla biz de öğrendiğimiz zaman gerekli müdahaleleri yaptık. İlgili müdürleri de görevden aldık."

Çok üzgün olduğunu belirten Tuncel, "Söke Belediyesinin isminin böyle bir şeye karışması beni son derece üzdü. Böyle şeylerle uğraşmak için değil halka hizmet etmek için varız. Benim hayatımda hiçbir zaman böyle yamuk işler yoktur." ifadelerini kullandı.

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