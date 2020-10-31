YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu

Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu

AYDIN HABERLERİ  | 31.10.2020 01:02 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen deprem yıkımlara neden olurken Aydın’da da etkili oldu.

Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu

İzmir’de meydana gelen deprem yıkımlara neden olurken Aydın’da da etkili oldu. Deprem anında Söke ilçesinde bulunan bir taş ocağında kayaların kopması koku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Koparak yuvarlanan kaya parçaları anbean görüntülendi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51’de Ege Denizi’nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir’de yıkımlara neden olurken çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde bulunan eski taş ocağında yıkımlar meydana geldi. Bir vatandaşın deprem anındaki çektiği görüntüler kameralara yansırken korku ve paniği de kelimelere yansıdı. Sarsıntı anında dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna doğru düşerken, arkasından da toz bulutları bıraktığı görüldü.

Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur
Silah operasyonunda 1 tutuklama, 5 adli kontrol
Silah operasyonunda 1 tutuklama, 5 adli kontrol
Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:26
Öğle
12:57
İkindi
15:52
Akşam
18:18
Yatsı
19:35

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Demir Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Parkta Alkol Alan Üniversiteliler Polisi Bıktırdı
Parkta Alkol Alan Üniversiteliler Polisi Bıktırdı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Aydın Polisinden Gençlere Ve Çocuklara Zararlı Madde Semineri
Aydın Polisinden Gençlere Ve Çocuklara Zararlı Madde Semineri
Müşteri kapma kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Müşteri kapma kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.