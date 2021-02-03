YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke’de duvar göçtü, ev askıda kaldı

Söke’de duvar göçtü, ev askıda kaldı

03.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde aşırı yağış ile istinat duvarı göçmesi ile meydana gelen toprak kayması sonucu bir ev askıda kalarak yıkılma tehlikesi geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’nde meydana gelen toprak kayması yürekleri ağızlara getirdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde aşırı yağış ile istinat duvarı göçmesi ile meydana gelen toprak kayması sonucu bir ev askıda kalarak yıkılma tehlikesi geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’nde meydana gelen toprak kayması yürekleri ağızlara getirdi. Yenidoğan Mahallesi 6’ıncı sokakta meydana gelen olayda, ev adeta askıda kaldı. Yağışın da etkisiyle yamaç alanda bulunan evin önündeki duvar çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte evin altında bulunan toprak alanda heyelan meydana geldi. Yıkılan duvar ve toprak yolu kapattı. Rahcan Dülger’e ait olduğu belirtilen evde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği öğrenildi. Olay sonrasında Söke Belediyesi ekiplerince bölgede inceleme yapılarak gerekli önlemler alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:04
Öğle
13:27
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
19:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Kaynar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Söke Belediyesi Doğanbey deresine müdahale etti

Söke Belediyesi Doğanbey deresine müdahale etti

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nin acı günü

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nin acı günü

Aydın Lisesi pandemi dönemini fırsata çevirdi

Aydın Lisesi pandemi dönemini fırsata çevirdi

Kuşadası Belediyesi Caferli’nin özgün mimarisini koruma kararı aldı

Kuşadası Belediyesi Caferli’nin özgün mimarisini koruma kararı aldı

Kuşadası Belediyesi Caferli’nin özgün mimarisini koruma kararı aldı

Kuşadası Belediyesi Caferli’nin özgün mimarisini koruma kararı aldı

Kuşadası Belediyesi Caferli’nin özgün mimarisini koruma kararı aldı

Kuşadası Belediyesi Caferli’nin özgün mimarisini koruma kararı aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.