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Söke’de feci kaza; 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 05.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun otomobile çarpması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.Kaza sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı iddia edilen Milas karayolu Muradiye Kavşağında meydana geldi.

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun otomobile çarpması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı iddia edilen Milas karayolu Muradiye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim’den Aydın yönüne doğru seyir halindeki Atalay K. yönetimindeki 09 AAB 356 plakalı kamyon, Muradiye kavşağına çıkmakta olan Sami Uçaroğlu yönetimindeki 09 S 0691 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sek edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Sami Uçaroğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Sami Uçaroğlu’nun eski sanayi sitesi esnaflarından olduğu öğrenildi.
Kaza sonrasında olay yerinde trafik ekiplerince önlemler alınırken, araçtan fırlayan LPG tankı için itfaiye ekiplerince tedbir alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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