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Söke’de HES Kodu Denetimi Yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 12.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde seyahat firmalarında trafik ekiplerince HES Kodu denetimi yapıldı.Covid-19 ile mücadelede alınan ek tedbirler kapsamında Aydın’ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren seyahat firmalarında Hayat Eve Sığar (HES) Kodu denetimi gerçekleştirildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde seyahat firmalarında trafik ekiplerince HES Kodu denetimi yapıldı.
Covid-19 ile mücadelede alınan ek tedbirler kapsamında Aydın’ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren seyahat firmalarında Hayat Eve Sığar (HES) Kodu denetimi gerçekleştirildi. Söke Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimler ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Soner Zeybek; “Mayıs ayında yayımlanan genelge ile uçak, tren veya otobüs ile seyahat edecek kişilerden HES kodu alınmasının zorunlu hale getirilmişti ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşılmış olup tedbirlerin alınması zaruri hale gelmiştir. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler ilgi genelgemiz çerçevesinde belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır. Denetimlerimiz gece ve gündüz aralıksız olarak devam edecektir. Lütfen bütün toplum olarak duyarlı olalım, maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet ederek sorumluluk alalım. Unutmamalıyız ki, alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir” dedi.

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