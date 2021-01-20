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Söke’de Huzur Evi’nde kalan yaşlılar ile 90 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor

20.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Söke’de Huzur Evi’nde kalan yaşlılar ile 90 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor

Korona virüs (Kovid-19) Pandemisi ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın planlaması dahilinde aşılamalar devam ediyor.

Korona virüs (Kovid-19) Pandemisi ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın planlaması dahilinde aşılamalar devam ediyor. Söke’de sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından ilçede bulunan Hilmi Fırat Huzurevi ile Özel Hayat Bakımevi çalışanlarına ve sakinleri ile ilçe nüfusuna kayıtlı 90 yaş ve üzeri yaşlılar evlerinde aşılanıyor.
İlçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada; “İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından Sağlık Bakanlığımızın uygulaması olan ‘Aşıla’ programı üzerinden gerekli işlemleri ve sorgulamaları yapılarak aşılama işlemleri başlatılmıştır. Kamuoyuna önemle duyurulur” denildi.

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