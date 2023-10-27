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Söke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştu

27.10.2023 15:35 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetin 100.

Söke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştu

Kutlama programı kapsamında 100. Yıl koşusu yapıldı. Kuşadası yolu üzeri kolejler bölgesinden, Hükümet Meydanına kadar olan mesafede yapılan koşuda ilk etapta ilçe protokol üyeleri yer aldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, SÖGİAD Başkanı Murat Günal başta olmak üzere çok sayıda kurum temsilcisi koşuya katıldı.

  1. Yılı coşkuyla kutladıklarını belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Etkinliklerimize tüm kurum ve kuruluşların başkan ve temsilcileri destek veriyor. Sökemiz ve Cumhuriyetimize layık olduğu şekilde etkinliklerimiz coşkuyla devam ediyor. Düzenlenen koşuya katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Protokolün ardından öğrenci grupları da koşu yarışında heyecan yaşadı.

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