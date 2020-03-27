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Söke’de kamyonet takla attı: 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 27.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Kaza, Söke’nin Kuşadası çıkışında Madenciler Köprüsü Kavşağı’nda meydana geldi.

Söke’de kamyonet takla attı: 2 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza, Söke’nin Kuşadası çıkışında Madenciler Köprüsü Kavşağı’nda meydana geldi. öke’den Kuşadası yönüne giden E.K. yönetimindeki kamyonet, Madenciler Köprüsü Kavşağı’nda kontrolden çıktı. Yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde savrulan kamyonet, takla attı.
Kamyonet sürücüsü E.K. ve iki arkadaşının şans eseri hafif yaralarla kurtulduğu kaza ucuz atlatıldı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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