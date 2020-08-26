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Söke’de Kara Leylek acımasızların kurbanı oldu

AYDIN HABERLERİ  | 26.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi yakınlarında Ovacık mevkiinde yuvası bulunan Kara Leylek, acımasız saçmaların kurbanı oldu.

Aydın’ın Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi yakınlarında Ovacık mevkiinde yuvası bulunan Kara Leylek, acımasız saçmaların kurbanı oldu. Beyaz tüylü leylek akrabalarının aksine bölgeye nadir gelen kara leyleklerden birini yaşatmaya Sökeli hayvan severlerin çabası yetmedi.
Ağaçlı Mahallesi yakınlarında arıcılık yapan vatandaşın, Söke Belediyesi’ne, ‘yaralı leylek buldum’ ihbarı üzerine hareket geçildi. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olduğu anlaşılan kara leyleğin iki ayağında da kopma derecesinde yaralanma oluştuğu gözlemlenirken, bölgede özellikle leylekler üzerine ciddi çalışmaları ortaya koyan doğa derneği EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ile iletişime geçildi. Leylek EKODOSD’a teslim edilmesinin ardından gönüllü veteriner Nevzat Yıldızlı’ya götürüldü. Yaralı leylek yapılan tedavilere rağmen öldü.
“Atmaca, Şahin ve Leylekleri vurmayın”
EKODOSD Derneği Başkanı Bahattin Sürücü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Afrika’dan üremek için ülkemize gelen Ciconia ciconia türü beyaz leylekleri bilmeyen yoktur. Ancak Ciconia nigra adı verilen Kara Leylekler pek bilinmez ve görülmez. Çünkü beyaz leyleklerin aksine insan yerleşimlerinden uzakta, ormanlık ya da ulaşılması güç kayalıklara yuvalarını yaparlar. Bu bölgeden Atmacalara, Şahinlere de tüfekle ateş edildiğiyle ilgili sık sık ihbarlar almaktayız. Bu kuşların doğal denge içindeki görevleri ve önemi, ateş eden kişilerden çok daha değerlidir. Bu konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’ne bilgi verip, sorumlular hakkında işlem yapılmasını isteyeceğiz” dedi.

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