Söke’de kaza: 3 yaralı

Söke-Kuşadası Karayolu Ağaçlı Kavşağı’nda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı.

Edinilen bilgiye göre 09 S 2028 plakalı araçla Söke’den Kuşadası istikametine seyir halinde olan Oktay Karabıyık, Ağaçlı Kavşağı’na geldiğinde Kuşadası’ndan gelip Aydın İstikametine seyretmek için kavşağa giren Nazmi Lofçalı idaresindeki 09 ABD 090 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, Nazmi Lofçalı ve aynı araçta bulunan Aysun Lofçalı ve Gözde Lofçalı hafif şekilde yaralandı. Sürücü Nazmi Lofçalı’ya boyunluk takıldı ve ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



