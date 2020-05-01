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Söke’de kaza ucuz atlatıldı

AYDIN HABERLERİ  | 01.05.2020 00:22 | Son Güncelleme

Söke-Kuşadası çevreyolu Ankara Evleri kavşağında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Söke-Kuşadası çevreyolu Ankara Evleri kavşağında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza aynı istikamette seyreden iki aracın aynı anda kavşağa girmek istemesi sonucu oluştu.
Edinilen bilgiye göre; Taylan A. idaresindeki 34 JY 4232 otomobil ile Ferhat Y. yönetimindeki 10 LF 506 plakalı pikap kavşak içinde çarpıştı. Kazada, Pakize A., Berfin A ile sürücü Taylan A. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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