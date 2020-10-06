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Söke’de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

AYDIN HABERLERİ  | 06.10.2020 12:58 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde trafik polisleri, kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine bu kez kask dağıttı.

Aydın’ın Söke ilçesinde trafik polisleri, kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine bu kez kask dağıttı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki etkinlikte motosiklet sürücülerine uymaları gereken kurallar ve kask takmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunularak, kaskı olmayan sürücülere kask dağıtıldı.
Etkinliğe Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş katıldı.
Emniyet Müdürlüğü önünde trafik polislerince yapılan uygulamada motosiklet sürücüleri durduruldu. Kask ile seyahat eden sürücülere özellikle teşekkür edilirken; kaskı olmayan sürücülere motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan birinin de kask takmak olduğunu belirtildi. Kask ile motosiklet kullanımı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte sembolik olarak 50 adet kask dağıtımı yapıldığı ifade edildi.
Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek; “Trafik güvenliği önemli konulardan bir tanesi. Motosiklet sürücülerinin tümüne ulaşabilmemiz mümkün değil ancak farkındalık faaliyeti olarak gerçekleştirdik. Sürücüleri motosiklet kullanırken kask takmaları konusunda teşvik etmek ve uyarmayı amaçladık. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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