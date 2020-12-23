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Söke’de öğrenciler ayakkabılara sevindi

AYDIN HABERLERİ  | 23.12.2020 16:30 | Son Güncelleme

Söke’ye bağlı Tuzburgazı Mahallesi’nin öğrencileri Kaymakam Soner Zeybek tarafından dağıtılan ayakkabılara sevindi.Bir ayakkabı firmasının bağışı üzerine Söke’de dağıtım yapılmak üzere Tuzburgazı ilk ve ortaokulu seçildi.

Söke’ye bağlı Tuzburgazı Mahallesi’nin öğrencileri Kaymakam Soner Zeybek tarafından dağıtılan ayakkabılara sevindi.
Bir ayakkabı firmasının bağışı üzerine Söke’de dağıtım yapılmak üzere Tuzburgazı ilk ve ortaokulu seçildi. Kaymakam Soner Zeybek’in de katılımıyla gerçekleşen dağıtımda 85 öğrenciye ayakkabıları hediye edildi. Söke Kaymakamı Soner Zeybek’in yanı sıra dağıtım anında Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üstçavuş Fatih Akel, Okul Müdürü Fikret Yurtsever, Tuzburgazı Muhtarı Mutlu Akıllı ve Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt da bulundu. Kaymakam Soner Zeybek yaptığı açıklamada; “Flo Ayakkabı Firması her yıl toplu ayakkabı bağışında bulunuyor, biz de belirlediğimiz köylerde öğrencilerimize hediye ediyoruz. Bu tür bağışlarla geleneği diğer çevre mahallelerimizde de devam ettireceğiz” dedi.

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