Söke’de otluk alanda çıkan başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Yangın, Konak Mahallesi Abelaki üst kısımlarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, 2 uçak ve 4 helikopter de havadan sortileri ile destek verdi. Yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



