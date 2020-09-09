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Söke’de otomobil şarampole uçtu

AYDIN HABERLERİ  | 09.09.2020 18:14 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole uçtu.Kaza Söke-Bağarası karayolu üzeri Arıtma Tesisi yakınlarında meydana geldi.

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole uçtu.
Kaza Söke-Bağarası karayolu üzeri Arıtma Tesisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat S. yönetimindeki 35 LS 620 plakalı otomobil Bağarası’ndan Söke istikametine hareket halindeydi. Karşısına bir anda sollama yapan bir başka otomobil çıkınca, sürücü Sedat S. bu araca çarpmamak için bir anda direksiyonu kırdı. Bir anda savrulan otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Ciddi maddi hasarın meydana geldiği kazayı sürücü Sedat S. yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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