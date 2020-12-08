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Söke’de Pandemi sürecinde sokak hayvanları aç kalmayacak

AYDIN HABERLERİ  | 08.12.2020 15:46 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) pandemi sürecinde vatandaşlarının sağlığı için tedbir çalışmalarını aralıksız devam ettiren Söke Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Söke’de Pandemi sürecinde sokak hayvanları aç kalmayacak

Korona virüs (Kovid-19) pandemi sürecinde vatandaşlarının sağlığı için tedbir çalışmalarını aralıksız devam ettiren Söke Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Pandemi sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için kentin çeşitli noktalarına mama kabı konuşlandıran Söke Belediyesi 10 olan sayıyı19’a çıkardı.
Daha önce belirlenen noktalara ilave olarak Cumhuriyet Mahallesi Koçlar Parkı, Atatürk Mahallesi Tren Yolu, Yenikent Mahallesi Şehiriçi Merkez Minibüs Durağı, Yenikent Mahallesi Zeytin Dalı Parkı karşısı, Çeltikçi Mahallesi Öğretmen Evi Arkası park, Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarlık Binası Yanı, Konak Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Yanı park, Yenicami Mahallesi 29 Ekim Parkı ve Yenicami Mahallesi SGK Karşısı park alanına da mama alanı oluşturuldu.
Sokak hayvanları için konulan mamalıklar periyodik aralıklarla özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının odluğu günlerde Söke Belediyesi ekiplerince kontrol edilerek mama takviyesi yapılacak. Suluklar da su ile doldurulacak.
“Pandemi kısıtlamalarında sokak hayvanları aç bırakılmayacak”
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, sokak hayvanlarının aç kalmaması için tedbirleri aldıklarını söyledi. Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli noktalarına konan suluk ve yem kaplarının personel tarafından sürekli olarak kontrol edileceğini belirten Başkan Tuncel; “Bizim alanlarımız dışında olan yerleri hayvanseverlerimiz belediyemize bildirdikleri takdirde, o alanlara da mama takviyesi ekiplerimiz tarafından yapılacak” dedi.

Söke’de Pandemi sürecinde sokak hayvanları aç kalmayacak

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