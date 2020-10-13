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Söke’de pazaryerlerinde HES kodu uygulaması başladı.

AYDIN HABERLERİ  | 13.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla uygulamaya konulan Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri alınmaya devam ediyor.

Söke’de pazaryerlerinde HES kodu uygulaması başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla uygulamaya konulan Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda pazaryerlerinde pazarcı esnaflara HES kodu sorgulama zorunluluğu getirilmişti.
Söke’deki pazaryerlerinde pazarcı esnaflara HES kodu sorgulaması Söke Belediyesi Zabıta ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılmaya başlandı. Söke Fevzipaşa Mahallesi pazaryerinde başlatılan uygulamada HES kodu sorgulamasının yanında esnaflara maske, hijyen ve mesafe konusunda uyarılarda da bulunuldu. Uygulamanın tüm pazaryeri alanlarında yapılacağı belirtildi.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Sürecin başından bu yanan titizlikle sürdürdüğümüz tedbir çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı salgın tedbirlerine karşı duyarlı olmaya, mücadelede tüm ekiplere yardımcı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Söke’de pazaryerlerinde HES kodu uygulaması başladı.

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