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Söke’de tomruk yüklü tıra çarpan kamyonet hurdaya döndü

AYDIN HABERLERİ  | 16.06.2020 00:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim’den Söke istikametine seyreden İdris Ç. yönetimindeki 09 ACH 292 plakalı kamyonet, yolun sağ tarafında arıza nedeniyle banket üzerinde bekleyen Metin K. yönetimindeki 48 K 5368 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken yaralanan sürücü İdris Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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