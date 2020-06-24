Söke’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Söke ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Söke’de uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak 3 eve baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında Ü.İ, Z.K. ve M.D. isimli şahıslar Söke’de yakalanarak gözaltına alındı. Ü.İ.’nin ikamet aramasında 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Z.K isimli şahsın aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı. Yapılan ara yakalamalarda Ü.İ isimli şahsın üzerinde 0.68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi ve 1 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Z.K isimli şahıstan 5.53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi ve 2 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. M.D isimli şahıstan ise 0.68 gram metamfetamin ele geçirildi ve 1 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Yapılan baskın ve ara yakalamalar ile birlikte Ü.İ., Z.K. ve M.D. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



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