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Söke’deki sazlık yangını sürücülere zor anlar yaşattı

AYDIN HABERLERİ  | 19.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en yoğun trafik akışına sahip kara yollarından biri olan Söke-Milas kara yolu kenarında sazlık alanda çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre, Sarıkemer Mahallesi kavşağı yakınlarında çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Türkiye’nin en yoğun trafik akışına sahip kara yollarından biri olan Söke-Milas kara yolu kenarında sazlık alanda çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıkemer Mahallesi kavşağı yakınlarında çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye gelen trafik ekipleri sürücülerin sıkıntı yaşamaması için tedbir alırken, yangın olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yol kenarında bulunan sazlıkta çıkan yangın, kara yolunu yoğun bir duman bulutu altında bırakırken, yoldan araçları ile geçen sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yangının pamuk ekili tarlaların yanında bulunan sazlıklardan oluşan çeşitli hayvanların barındığı doğal yaşam alanına da zarar verdiği görüldü.
Yetkililer, sazlık alanları temizlemek için çıkarılan bu türlü yangınların yanında, çevreye bilinçsizce atılan sigara izmaritlerinin de yangınlara sebebiyet verdiği belirtirken, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların yaz aylarında konuya hassas yaklaşmaları istendi.

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