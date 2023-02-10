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Söke’den 36 yardım tırı 7 vilayete ulaştı

10.02.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney deprem sonrasında Söke’de yürütülen yardım toplama kampanyası başta olmak üzere bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verirken, Söke’den deprem bölgesine 36 yardım tırının gönderildiğini açıkladı.

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney Söke’den 36 tır dolusu malzemenin deprem bölgesine ulaştığını söyledi. Kaymakam Güney tırların dışında Söke’den özel işletmeler, iş adamları tarafından da çeşitli yardım tırları ve iş makinelerinin gönderildiğini, Kaymakamlık aracılığı ile tam donanımlı mutfak gereçleriyle profesyonel aşçı olan gönüllülerin de bölgeye gittiklerini söyledi.

Kaymakam Güney açıklamasında, “Battaniye, içme suyu, kışlık giyecek, gıda malzemeleri başta olmak üzere malzemelerden oluşan yardım tırları şu ana kadar Kahramanmaraş’a 13, Hatay’a 10, Malatya’ya 2, Gaziantep’e 5, Kilis’e 2, Adıyaman’a 3, Osmaniye’ye 1 tır olmak üzere toplam 7 vilayete ulaştırıldı. Tırların hemen hemen tamamı yerlerine ulaştı” dedi.

“SÖKE BİZ OLDU”

“Söke tam anlamıyla ‘Biz’ olmuştur” diyen Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve vatandaşlarımız ‘Biz’in karşılığıdır. Biz daha ‘hadi’ demeden, bize ‘hadi’ dediler. Yardımlar ilk andan itibaren başladı. İlk günden bugüne maddi manevi destek sunan ve bu yardım seferberliği içinde olan tüm Sökeliler ile çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Bundan sonra nakdi yardıma dönmeliyiz"
Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, “Bundan sonra yarımlarımızı ayni yardım yerine nakdi yardım yönünde yapmalıyız. AFAD, kamu kurum ve kuruluşların ilgili hesaplarına, sivil toplum örgütlerinin hesaplarına nakdi yardımları yaparsak bundan sonraki süreçte daha faydalı olacağına inanıyorum. Bölgeye fazlasıyla ayni yardımlar ulaşmıştır. Toplanan gıda, giyecek gibi malzemelerin bir kısmını artık ilçemizde ağırlayacağımız depremzedeler için ayırdık” dedi.

“EV DESTEĞİ DE ÖNEMLİ”

Birçok vatandaşın kullanıma hazır evlerini, yazlıklarını depremzedeler için vermek istediğini belirten Kaymakam Güney, “Bu türlü destekler çok önemli. Afetzedelere geçici süreli kullanıma açık evleri olan vatandaşlarımız bizlere ulaşabilir” dedi.

“SÖKE’DE MİSAFİRLERİMİZ VAR”

Söke’de konuk edilecek depremzedeler ile ilgili olarak hazırlıkların yapıldığını belirten İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke’nin misafir kapasitesinin Bin 345 olduğunu söyledi. Aydın ili Adıyaman ili ile eşleştirildiğini ifade eden İlçe Kaymakamı Güney; “Buradan vatandaşlarımız bölgemize gelecek, bunun yanında kendi imkanları ile çeşitli illerden gelen depremzede vatandaşlarımız var. İlçemizde kamu misafirhaneleri olarak belirlenen alanlarda misafir kapasitemiz Bin 345. Vatandaşlarımız ilimize gelmeye başladılar. İlçemize gelenleri misafirhanelere yerleştirip, sizlerin de desteği ile ihtiyaçlarını karşılayacağız. Kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlarımızın da her türlü ihtiyacı ile ilgilenmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

“ŞU ANA KADAR 6 SÖKELİNİN VEFATINI ÖĞRENDİK"

Kaymakam Güney açıklamasında, “Şu ana kadar deprem bölgesinde 6 Sökeli vatandaşımızın vefat ettiği haberi geldi. Doğanbey Mahallesi’nden 5 kişilik bir aile, Argavlı Mahallesi’nden de bir kişinin cenazelerinin ilçemize gelmesi için çalışma başlatıldı. Geldiklerinde ebediyete uğurlayacağız. Kendilerine rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

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