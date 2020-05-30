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Sökeli hayvan severler sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 30.05.2020 13:58 | Son Güncelleme

Söke Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, pandemi sürecinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.Özellikle yaşanan pandemi sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için, mama dağıtımı yapan dernek üyeleri; son olarak Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden edindikleri mamaları sokak hayvanlarına dağıttı.Söke İlçe Tarım Müdürlüğü ile görüşen dernek yönetim kurulu sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda destek olabileceklerini ifade edince; işbirliği gerçekleştirildi.Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni; “Salgın kısıtlamalarında sokak hayvanlarının beslenmesi için müdürlüğümüze valilikçe tahsis edilen yemlerin hayvanlara ulaşmasında yardımcı olan derneğimize teşekkür ederiz” dedi.

Sökeli hayvan severler sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Söke Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, pandemi sürecinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.
Özellikle yaşanan pandemi sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için, mama dağıtımı yapan dernek üyeleri; son olarak Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden edindikleri mamaları sokak hayvanlarına dağıttı.
Söke İlçe Tarım Müdürlüğü ile görüşen dernek yönetim kurulu sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda destek olabileceklerini ifade edince; işbirliği gerçekleştirildi.
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni; “Salgın kısıtlamalarında sokak hayvanlarının beslenmesi için müdürlüğümüze valilikçe tahsis edilen yemlerin hayvanlara ulaşmasında yardımcı olan derneğimize teşekkür ederiz” dedi.

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Kır Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
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