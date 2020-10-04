YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Sökeli hayvanseverlerden 4 Ekim Etkinliği

Sökeli hayvanseverlerden 4 Ekim Etkinliği

AYDIN HABERLERİ  | 04.10.2020 22:59 | Son Güncelleme

Söke Pati Sevenler Derneği çevre duyarlılık ve hayvan hakları etkinliği düzenledi.4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü nedeniyle gerçekleşen etkinlikler dizisinde ilk olarak hayvan barınağında bir araya gelen Sökeli hayvanseverler, sokak dostlarının kadınlarını doyurup keyifli bir gün geçirdiler.

Sökeli hayvanseverlerden 4 Ekim Etkinliği

Söke Pati Sevenler Derneği çevre duyarlılık ve hayvan hakları etkinliği düzenledi.
4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü nedeniyle gerçekleşen etkinlikler dizisinde ilk olarak hayvan barınağında bir araya gelen Sökeli hayvanseverler, sokak dostlarının kadınlarını doyurup keyifli bir gün geçirdiler. Ardından Söke sokaklarını karış karış gezen hayvanseverler sokak hayvanlarının karınlarını duyurdular.
Rutin olarak her gün yaptıklarını işlemleri bugün hayvan haklariy günü dolayısıyla kamuoyunun dikkatini çekmek için üzere gerçekleştirdiklerini belirten Söke Pati Sevenler Derneği Başkanı Ferit Dündar; "Bugün anlamlı bir gün. Dernek olarak amaçlarımızdan biri olan çevre ve hayvan duyarlılığına bir kez daha dikkat çekmek istedik. Hayvan haklarını ve doğadaki tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu unutmayalım" dedi.

Sökeli hayvanseverlerden 4 Ekim Etkinliği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Karşı şeritlerden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Karşı şeritlerden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
Yeni yollara parke taşı döşendi
Yeni yollara parke taşı döşendi
Hat 700 Altınova’dan da yolcu alacak
Hat 700 Altınova’dan da yolcu alacak
AK Parti Batman İl Başkanı Gür hastanede incelemelerde bulundu
AK Parti Batman İl Başkanı Gür hastanede incelemelerde bulundu
Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
13:02
İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Canver Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Büyükşehir Yukarı Yakacık Mahallesi’nde yol çalışması yaptı
Büyükşehir Yukarı Yakacık Mahallesi’nde yol çalışması yaptı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.