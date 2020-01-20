YURTHABER
  4. Sökeli kahveci şehidin adına kütüphane oluşturdu

Sökeli kahveci şehidin adına kütüphane oluşturdu

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Söke’ye bağlı Bağarası Mahallesi’nde kahvehane işletmecisi Kerem Birdal, mekanında oluşturduğu kütüphaneye Bağarası Mahallesi’nin şehidi Oğuz Arslan’ın adını verdi.Kerem Birdal kahvehanede oluşturduğu kitaplıkla müşterilerinin kitap okumasını sağlıyor.

Sökeli kahveci şehidin adına kütüphane oluşturdu

Söke’ye bağlı Bağarası Mahallesi’nde kahvehane işletmecisi Kerem Birdal, mekanında oluşturduğu kütüphaneye Bağarası Mahallesi’nin şehidi Oğuz Arslan’ın adını verdi.
Kerem Birdal kahvehanede oluşturduğu kitaplıkla müşterilerinin kitap okumasını sağlıyor. Kahvehane müşterilerinin kitap okumaya ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çeken işletmeci Kerem Birdal; oluşturduğu kütüphanede kitap sayının artması için de kitapseverlerin katkılarını beklediklerini dile getiriyor.
Halkın boş zamanlarında kitap okuması, gençlerin kitap okuma alışkanlığının artması için kütüphane oluşturduklarını belirten Kerem Birdal; “Kitap sayımızı arttırmayı istiyoruz. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz. Şehidimizin anısına oluşturduğumuz kütüphaneye Şehit Oğuz Arslan’ın adını verdik” dedi.

Sökeli kahveci şehidin adına kütüphane oluşturdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Didim Belediyespor deplasmandan 3 puanla döndüDidim Belediyespor deplasmandan 3 puanla döndü
Doğa tutkunları Kavaklı’dan Nysa’ya yürüdüDoğa tutkunları Kavaklı’dan Nysa’ya yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Aydın Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:14
Öğle
13:24
İkindi
16:02
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Güven Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.