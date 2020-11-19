YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke’nin Afet İlk Müdahale Ekibi’ne AFAD’tan eğitim

Söke’nin Afet İlk Müdahale Ekibi’ne AFAD’tan eğitim

AYDIN HABERLERİ  | 19.11.2020 17:22 | Son Güncelleme

Başkan Levent Tuncel’in talimatıyla, deprem başta olmak üzere afetlere karşı kurulan Söke Belediyesi Afet İlk Müdahale Timi’ne AFAD tarafından eğitim verildi.AFAD ile temaslara başlayan Söke Belediyesi ilk olarak acil durum üst kurulunu oluşturmasının ardından 16 kişiden oluşan ilk müdahale ekibini de kurmuştu.

Başkan Levent Tuncel’in talimatıyla, deprem başta olmak üzere afetlere karşı kurulan Söke Belediyesi Afet İlk Müdahale Timi’ne AFAD tarafından eğitim verildi.
AFAD ile temaslara başlayan Söke Belediyesi ilk olarak acil durum üst kurulunu oluşturmasının ardından 16 kişiden oluşan ilk müdahale ekibini de kurmuştu. Belediye personeli olan ancak deneyimli ve konuda eğitimli kişilerden seçilen ilk müdahale ekibi, bilgilerini güncellemek üzere eğitimlere başladı. Söke’ye gelen AFAD ekipleri tarafından verilen teorik eğitimlerin yanında afet acil müdahale aracı ve ekipmanlarının da tanıtımı yapıldı. Söke Belediye Meclis salonunda verilen eğitimde konu başlıklarını temel afet bilinci, kimyasal biyolojik radyoaktif farkındalık eğitimi, hafif tonajlı arama ve kurtarma eğitimi oluşturdu. Eğitimde AFAD’tan Ertuğrul Buğdayeken, Ergün Gülmez ve İsmail Ünal bilgiler verdi.
Ayrıca Söke’ye kazandırılacağı ifade edilen afet kurtarma konteynırı çalışmalarının da hızla devam ettiği belirtilirken; konteynırdan bulunması gereken malzemelerin teminine başlandığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
12:59
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Doğa Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.