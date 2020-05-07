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Söke’nin hafta sonu pazarları kendi günlerine dönüyor

AYDIN HABERLERİ  | 07.05.2020 14:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte Aydın ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalması sonrasında; Söke’nin hafta sonu pazarları kendi günlerine dönüyor.Yenidoğan ve Atatürk Mahallesi pazaryerleri Cumartesi, Panayır pazarı yine pazar gününe kavuşuyor.

Söke’nin hafta sonu pazarları kendi günlerine dönüyor

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte Aydın ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalması sonrasında; Söke’nin hafta sonu pazarları kendi günlerine dönüyor.
Yenidoğan ve Atatürk Mahallesi pazaryerleri Cumartesi, Panayır pazarı yine pazar gününe kavuşuyor. Bilindiği gibi çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında yenidoğan pazaryeri Cuma gününe alınmış, Atatürk Mahallesi pazaryeri ise kurulmuyordu. Panayır pazarı ise bu dönemde pazatesi günleri kurulmaya başlamıştı. Kısıtlamanın kaldırıldığının açıklanmasıyla Söke’deki hafta sonu pazaryerlerinin yeniden kendi günlerinde açılacağı açıklandı.
Söke Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Ümit Coşkun tarafından yapılan açıklamada; "İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelge gönderdi. Genelgede artık Aydın’ın sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı belirtildi. Bu sebeple Cumartesi günleri kurulan Atatürk Mahallesi ve Yenidoğan pazarları cumartesi günü, Pazar günü kurulan Tatil Panayır pazarı da Pazar günü aynı yerinde kurulacaktır" denildi.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
20:11
Yatsı
21:39

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Beyza Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
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