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Söke’nin sevilen siması Dr. Öztekin Yüce korona virüse yenik düştü

AYDIN HABERLERİ  | 05.01.2021 16:03 | Son Güncelleme

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar başhekim yardımcılığı görevinde bulunan ilçenin sevilen siması Nöroloji uzmanı Doktor Öztekin Yüce, korona virüse yenik düştü.22 gün önce korona virüse yakalanan Dr.

Söke’nin sevilen siması Dr. Öztekin Yüce korona virüse yenik düştü

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar başhekim yardımcılığı görevinde bulunan ilçenin sevilen siması Nöroloji uzmanı Doktor Öztekin Yüce, korona virüse yenik düştü.
22 gün önce korona virüse yakalanan Dr. Öztekin Yüce emekliliğinin ardından Nöroloji uzmanı olarak görev yaptığı özel hastanede tedavi altına alındı. Öztekin Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yıllardır yürüttüğü Türk Sanat Müziği Derneği Korosu şefliği ve renkli kişiliği ile gönüllerde yer edinen Dr. Öztekin Yüce 81 yaşında hayata veda ederken; vefatı Söke’de üzüntü oluşturdu.

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