YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke'nin tatlı maya ekmeği ve şevketibostan yemeği coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Söke'nin tatlı maya ekmeği ve şevketibostan yemeği coğrafi işaret tescil belgesi aldı

10.08.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söke'nin tatlı maya ekmeği ve şevketibostan yemeği coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Aydın'ın Söke ilçesinde tatlı maya ekmeği ile yapılan şevketibostan yemeği, coğrafi işaret tescili aldı.

Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye has lezzetlerden Söke tatlı maya ekmeği ve Söke şevketibostan yemeği için Türk Patent ve Marka Kurumuna 2020'de coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Kurumun değerlendirmesi sonucu, her iki ürüne de coğrafi işaret tescil belgesi verildiğine işaret eden Kutlay, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizin tescillenmesinden dolayı çok mutluyuz. Söke'de kültürel değerlere mal olmuş ürünlerimizi önce ülkemize daha sonra da tüm dünyaya tanıtmak için yola çıktık. Amacımız bundan sonra Söke'ye mal olmuş bazı tatlılarımızdan olan kulak tatlısı daha sonra sıkma köftemizi de tanıtacağız. Ben Söke'nin daha çok tanıtıma, daha çok ürünlerimizin duyurulması konusundaki çabalarımızı devam ettireceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacakYangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacak
Kısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladıKısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladı
Dünyaca ünlü Aydın incirinde hasat başladıDünyaca ünlü Aydın incirinde hasat başladı

Aydın Namaz Vakitleri 10 Ağustos Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:19
İkindi
17:06
Akşam
20:16
Yatsı
21:42

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Salı

Dolunay Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.