SPOR

Soldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de bir süredir forma giymeyen Roberto Soldado ile sportif direktör Comolli arasında yaşananlar ortaya çıktı.

Soldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun?

Uzun süredir kadro dışında kalan Roberto Soldado'daki sorun ortaya çıktı. Bundan kısa süre önce bir Suudi Arabistan ekibi, 33 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Sportif Direktör Comolli, bu gelişme üzerine İspanyol oyuncuyu odasına çağırdı. Bu sırada telefonla konuşan Comolli karşı taraftan izin istedi ve Soldado'ya, "Bak şu anda senin için Suudilerle görüşüyorum. Kulübe çok iyi bonservis veriyorlar. Ben anlaştım. Al telefonu, sen de kendin için istediğin maaşı söyle" dedi. Tecrübeli yıldız bunun üzerine çılgına döndü

SEN KİMSİN Kİ BENİ SATIYORSUN!

Soldado, telefonu Comolli'nin elinden aldı ve duvara fırlattı. Ardından, "Sen kimsin ki benden habersiz beni satıyorsun. Ben mal mıyım!" diyerek odadan çıktı. Sportif Direktör Comolli neye uğradığını şaşırdı. Soldado, koridorlarda söylene söylene yoluna devam etti. Bu gerginliğin ardından İspanyol forvet bir daha formasını giyemedi ve ipler gerildi. UEFA'nın getirdiği mali kriterler sebebiyle Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri satan Sarı Kanarya'da Soldado bunu reddetti. 33 yaşındaki futbolcu, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeyi istemedi.

HEP SAKAT OLDUĞU SÖYLENDİ

Kavganın ardından Soldado'yla ilgili sürekli şekilde "Sakat" olduğu söylendi. Ya da maç eksiği gibi mazeretler sunuldu. Ancak her şeyin arkasında Suudi Arabistan'a gitmek istememesi ve Comolli'ye karşı sergilediği tavır vardı. Fenerbahçe, onu mukavelesinin son senesinde iyi bir paraya elden çıkarmayı denedi ama başaramadı. Roberto Soldado konusu şu anda kulüp içinde bile konuşulmuyor. Herkes gelişmelerden haberdar. Ocak ayındaki ara transfer döneminde de Soldado'nun başka bir takıma gitmesi beklenmiyor. Sezonu F.Bahçe'de tamamlayacak. (AKŞAM)

PARTNERDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordurDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordur
Harun Tekin'den Ryan Babel itirafıHarun Tekin'den Ryan Babel itirafı
Ersun Yanal Fenerbahçe'ye dönecek mi?Ersun Yanal Fenerbahçe'ye dönecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Comolli soldado

En Çok Okunan Haberler

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Batuhan Karadeniz, kullandığı panenka penaltısını dışarı attı!

Batuhan Karadeniz, kullandığı panenka penaltısını dışarı attı!

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

FIFA yılın en iyileri ödül töreninde Mohamed Salah büyük şok yaşadı

FIFA yılın en iyileri ödül töreninde Mohamed Salah büyük şok yaşadı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun?

Soldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun?

Harun Tekin'den Ryan Babel itirafı

Harun Tekin'den Ryan Babel itirafı

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe son 10 sezonun en kötü 6 hafta performansını sergiledi

Fenerbahçe son 10 sezonun en kötü 6 hafta performansını sergiledi

Hollanda’nın Groningen takımı Erwin Koeman'ı istedi

Hollanda’nın Groningen takımı Erwin Koeman'ı istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.