Soldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun?

Uzun süredir kadro dışında kalan Roberto Soldado'daki sorun ortaya çıktı. Bundan kısa süre önce bir Suudi Arabistan ekibi, 33 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Sportif Direktör Comolli, bu gelişme üzerine İspanyol oyuncuyu odasına çağırdı. Bu sırada telefonla konuşan Comolli karşı taraftan izin istedi ve Soldado'ya, "Bak şu anda senin için Suudilerle görüşüyorum. Kulübe çok iyi bonservis veriyorlar. Ben anlaştım. Al telefonu, sen de kendin için istediğin maaşı söyle" dedi. Tecrübeli yıldız bunun üzerine çılgına döndü

SEN KİMSİN Kİ BENİ SATIYORSUN!

Soldado, telefonu Comolli'nin elinden aldı ve duvara fırlattı. Ardından, "Sen kimsin ki benden habersiz beni satıyorsun. Ben mal mıyım!" diyerek odadan çıktı. Sportif Direktör Comolli neye uğradığını şaşırdı. Soldado, koridorlarda söylene söylene yoluna devam etti. Bu gerginliğin ardından İspanyol forvet bir daha formasını giyemedi ve ipler gerildi. UEFA'nın getirdiği mali kriterler sebebiyle Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri satan Sarı Kanarya'da Soldado bunu reddetti. 33 yaşındaki futbolcu, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeyi istemedi.