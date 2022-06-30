Solhan Ayak Tenisi Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil edecek

BİNGÖL (AA) - RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Hatay'da düzenlenecek Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil edecek Solhan Ayak Tenisi Takımı, finallere kalmak için mücadele edecek.

Solhan Ayak Tenisi Takımı, gösterdiği başarılarla yarın başlayacak elemelerde mücadele etme hakkı yakaladı.

Geçen yılın mart ayında Denizli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan ve milli takıma davet edilen Solhan Ayak Tenisi Takımı, daha sonra Alanya'da düzenlenen turnuvada Romanya, Moldova, Danimarka gibi güçlü takımların arasında Triple Men kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Bingöl temsilcisi, 25-28 Haziran'da Antalya'da düzenlenen ve 16 takımın katıldığı 2. Geleneksel Alanya Ayak Tenisi Turnuvası'nda ise şampiyon olmayı başardı.

Kısıtlı imkanlarla başarılar elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Hatay'daki elemelerde mücadele etmenin gururunu yaşıyor.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi ve takım oyuncusu İbrahim Serdar Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayak tenisine hobi olarak başladıklarını söyledi.

Ayak Tenisi Federasyonun geçen yıl kurulmasıyla profesyonelleşmeye gittiklerini anlatan Demir, Türkiye şampiyonluğuna kadar ulaştıklarını dile getirdi.

- "Şimdiki hedefimiz Dünya Şampiyonası"

Dünya şampiyonasında iyi bir derece elde etmek istediklerini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"İlk Avrupa Şampiyonası deneyimimizde Romanya, Moldova, Danimarka gibi güçlü ülkelere karşı mücadele verdik. Orada da Triple Men kategorisinde üçüncü olduk. Şimdiki hedefimiz dünya şampiyonası, inşallah en iyi şekilde hazırlanacağız. Ülkemizi ve ilimizi temsil etmeye devam edeceğiz. Romanya, Moldova gibi takımlara karşı yeniden karşılaşmak bizim için güzel olacak. Tecrübelerimize yeni tecrübeler ekleyeceğiz. Ondan sonra da tekrar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başlayacağız."

- "Voleybol sahasında antrenman yapıyoruz"

Furkan Yayan ve Berdan Bolat'ın da yer aldığı ekiple elemelere gideceklerini hatırlatan Demir, "Elemelerde iyi bir derece almak istiyoruz. Bu bizim bu alandaki ilk turnuvamız olacak. Bundan sonraki turnuvalarda da yer alarak Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayak tenisi branşının yanına footvolleyi de eklediklerini ve bunun gelişim açısından güzel olduğunu anlatan Demir, "Aslında Footvolley plajda oynanan bir spor ama bizim sahamız olmadığı için normal voleybol sahamızda antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kısıtlı imkanlarla inşallah daha iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu.

Takımın sporcularından üniversite öğrencisi Furkan Yayan da bu spora Solhan'da başladığını belirterek, "Türkiye birinciliği ve Avrupa üçüncülüğü elde ettik. Bir sonraki hedefimiz dünya kupasında dereceye girmek." değerlendirmesinde bulundu.

