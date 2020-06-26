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Solhan Spor Burak Hazırol ile tekrar anlaştı

BİNGÖL HABERLERİ  | 26.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

Bingöl’ün voleyboldaki temsilcisi Solhan Spor, 2019-2020 sezonunda kadrosunda bulunan libero Burak Hazırol ile yeniden anlaştı.Efeler Ligi ekibi Solhan Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Solhan Spor Burak Hazırol ile tekrar anlaştı

Bingöl’ün voleyboldaki temsilcisi Solhan Spor, 2019-2020 sezonunda kadrosunda bulunan libero Burak Hazırol ile yeniden anlaştı.
Efeler Ligi ekibi Solhan Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Libero pozisyonunda anlaştıkları Ali İhsan Heper’den sonra kulüp, eski oyuncusu Burak Hazırol’u tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, "Efeler Ligi’nde iddialı bir kadro ile yola devam etmek için ekip arkadaşlarımız ile transferleri ince eleyip sık dokuyarak seçiyoruz. Öncesinde libero mevkii için Ali İhsan Heper ile anlaşmıştık. Burak Hazırol kardeşimizin tekrar aramızda olmasını istiyorduk. Yaptığımız görüşmeler sonucunda yeniden anlaştık. Bizimle beraber geçireceği ikinci sezonunda da Solhanspor’umuza katkı sunacağından eminiz. Transferimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Solhan Spor Burak Hazırol ile tekrar anlaştı

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