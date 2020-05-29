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Solhan’da avluya sığmayan cemaat caddede saf tuttu

BİNGÖL HABERLERİ  | 29.05.2020 15:28 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesinde cami avluları yetersiz gelince cemaat caddede saf tutarak cuma namazını kıldı.Korona virüs (Covid-19)nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 74 gün sonra Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde cami avluları yetersiz gelince cemaat caddede saf tutarak cuma namazını kıldı.
Korona virüs (Covid-19)nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 74 gün sonra Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de bir çok cami ve meydanda cuma namazı kılındı. Solhan ilçesinde ise cami avluları yetersiz kalınca, cemaat cadde üzerine seccadelerini sererek saf tuttu. Maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar namazını cadde üzerinde kıldı.

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Bingöl Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
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