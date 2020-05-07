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Solhan’da Kur’an kurslarında uzaktan eğitim

BİNGÖL HABERLERİ  | 07.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesinde eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle sürdüren 8 öğrenci Kur’an-ı Kerim okumaya geçti.Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an kurslarında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitime geçildi.

Solhan’da Kur’an kurslarında uzaktan eğitim

Bingöl’ün Solhan ilçesinde eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle sürdüren 8 öğrenci Kur’an-ı Kerim okumaya geçti.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an kurslarında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitime geçildi. Bu kapsamda Bingöl’ün Solhan ilçesinde müftülüğe bağlı 3 farklı kursta uzaktan eğitim gören öğrencilerden 8’i de Kur’an-ı Kerim okumaya geçti.
Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretime ara verilen 04-06 yaş grubu kurslarda uzaktan eğitimin hız kesmeden devam ettiğini belirten İlçe Müftüsü Muharrem Dutar,Anne ve babaların destekleri, hocaların gayretleriyle 8 öğrencinin Kur’anla buluştuğunu aktardı.
04-06 yaş kursta 80 öğrencinin devam ettiğini anımsatan Dutar, şuana kadar 70’inin Kur’an-ı Kerim öğrendiğini söyledi.

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Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
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