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Solhanspor Erkek Voleybol Takımı, Koray Şahin'i transfer etti

BİNGÖL HABERLERİ  | 23.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

Solhanspor Erkek Voleybol Takımı, Koray Şahin'i transfer etti

BİNGÖL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Sorgun Belediyespor'dan Koray Şahin'i kadrosuna kattı.

Bingöl Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya
Sözen, yaptığı açıklamada, transfer sezonunun devam ettiği sürece eksik buldukları bölgelere takviye yapmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Sorgun Belediyespor'dan Koray Şahin ile anlaştıklarını aktaran Sözen, şunları kaydetti.

"Sporcumuz bugün itibariyle takımla beraber çalışmalara başladı. Takımımızda tespit edilen pozitif test sonuçları nedeniyle 5 haftalık maç eksi sonrası bu hafta yeni
hocamız ve yeni sporcumuzun katkılarıyla kaldığımız yerden devam
edeceğiz. Yeniden bir aksaklığın olmamasını dileyerek kalan maçlarımızı yapmak istiyoruz. Sezonun kalan süresini bütün takımların sağlıklı bir
şekilde geçirmesini diliyor, başarılar diliyorum."

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