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Solhanspor Erkek Voleybol Takımı'nda iç transfer

BİNGÖL HABERLERİ  | 29.06.2020 16:57 | Son Güncelleme

Yeşil-beyazlı ekip, smaçör Muhammed Delibaş ile yeniden anlaştı

BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Solhanspor, iç transferde smaçör Muhammed Delibaş ile anlaştı.

Kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, yoğun transfer çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirtti.

Bugüne kadar 10 transfer yaptıklarını aktaran İslamoğlu, şöyle konuştu:

"Efeler Ligi 2020-2021 sezonu hazırlıklarımız kapsamında libero, pasör ve pasör çaprazı transferlerimizi
tamamlamıştık. Diğer mevkiler için de transfer çalışmalarımız devam
ediyor. Geçen sezon başarımıza katkı sunan ekibimizden Burak Hazırol'dan
sonra smaçör Muhammed Delibaş ile de anlaşarak ikinci iç transferimizi
gerçekleştirdik. Sporcularımız ve kulübümüz için hayırlı olmasını
diliyorum."

Yeşil-beyazlılar, daha önce antrenör Ahmet Reşat Arığ'ın yanı sıra Brezilyalı Matheus Krauchuk, Belaruslu Pavel Kuklinski, Muzaffer Yönet, Hasan Kaan Kar, Mert Nevzat Güneş, Orçun Ergün, Ali İhsan Heper ve Burak Hazırol ile anlaştığını duyurmuştu.

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