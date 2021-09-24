Solhanspor, pasör Azizcan Ataoğlan'ı transfer etti

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, pasör Azizcan Ataoğlan'ı kadrosuna kattı.

Solhanspor Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Ataoğlan ile yeni sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

